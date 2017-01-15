Террористы ИГ в Ираке убили восемь шиитских ополченцев

Багдад, 15 января. Восемь бойцов шиитского ополчения во главе с командиром 110-й бригады «Сил народной мобилизации» Ирака погибли в засаде террористов «Исламского государства». Боевики напали на иракских ополченцев к северо-востоку от города Бакуба, расположенного поблизости от Багдада.

Об этом сообщил турецкому новостному агентству Anadolu капитан полиции Ирака в провинции Дияла. По словам офицера, бойцы шиитского ополчения выполняли миссию на территории провинции. Оказавшись в горах Хармин они попали в засаду ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) и были убиты террористами.

Ранее в северо-восточной части города Бакуба погиб офицер армии Ирака, попавший в засаду террористов. Еще четыре военнослужащих были ранены. Нападения не смогла помешать развернутая на прошлой неделе крупномасштабная полицейская операция: силы безопасности пытались закрыть границу с провинциями Киркук и Саладин, откуда в Диялу двигаются силы террористов.

Напомним, минувшим утром в Ираке произошли три террористических акта в Багдаде и близлежащих городах. Погибли более 20 человек.