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Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804
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Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Сегодня 11:54
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Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Крушение самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за мобильного устройства, размещенного в кабине пилотов, сообщает французская газета Parisien. Однако неправильная работа или взрыв телефона не могли привести к катастрофе, считает заслуженный пилот России Виктор Саженин.

Как сообщает издание, следователи обнаружили тесную взаимосвязь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на приборной панели самолета свой iPhone 6S, iPad mini 4, а также сумку с двумя парфюмерными аэрозолями. Об этом стало известно благодаря записи с камер видеонаблюдения аэропорта.

«Все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках», — значится в сообщении Parisien.

Расследующие крушения воздушного судна специалисты не исключают, что устройства могли спровоцировать инцидент, который и привел к разрушению воздушного судна.

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

«В том, что устройство было размещено в кабине пилотов, ничего страшного нет. Я вас уверяю, никакие электрические поля от гаджета не повлияли бы на работу самолета, он защищен и трехкратно резервирован. На самом деле, мобильные устройства уже давно разрешили использовать как пилотам, так и пассажирам, причем не только в режиме полета. Я далек от мысли, что появление гаджета в кабине могло привести к катастрофе. Насколько я помню, речь шла о задымлении и срабатывании датчика дыма», — подчеркивает Саженин.

По версии следствия, электронные устройства, работающие на литиевых аккумуляторах могли перегреться и взорваться, что спровоцировало пожар с последующим крушением самолета. Это гипотетическая «непрямая связь» между электронными устройствами в кабине пилотов и автоматическими тревожными сигналами, которые появились в процессе полета, отмечает издание.

«Если речь идет о том, что мог взорваться литиевый аккумулятор мобильного устройства, то надо вспомнить и о Boeing-787 Dreamliner, когда у него были проблемы с литиевыми аккумуляторами — они перегревались и лопались. Но что сделал производитель? Он приостановил эксплуатацию всех своих судов и произвел замену элементов питания на другие. Да, литиевые аккумуляторы могут воспламеняться, однако надо понимать, что даже если помощник пилота оставил свой гаджет без присмотра и вышел в уборную, то оставшийся летчик в любом случае отреагировал на внезапное воспламенение», — поясняет эксперт.

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

По мнению авиаэксперта, возгорание устройства могло привести только к локальному пожару в кабине пилотов. И оставшийся летчик своевременно мог бы потушить возникший пожар, благо в помещении есть все необходимое для того, чтобы справится с огнем.

«Пилот просто взял бы огнетушитель или огнеупорные перчатки и потушил бы пожар — все это есть под руками. В кабине самолета все предусмотрено для того, чтобы операторы могли справиться с проблемой, не вставая с рабочего места. Надо понимать, что даже если взрыв устройства привел к повреждению системы управления, электрической системы, топливной системы и гидросистемы — это не привело бы к аварии. Все жизненно важные системы самолета трехкратно резервируются, при этом переход с одной системы на другую происходит автоматически. Не нужно даже вмешательство пилота, поэтому выход из строя сразу всех важнейших систем самолёта  исключен. Я не знаю таких ситуаций, когда самолет просто разорвался бы в полете из-за такой ерунды. Это невероятно», — заключил Виктор Саженин.

Напомним, самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия.

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Сергей Чемеков
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