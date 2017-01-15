Жильцов дома в Тюмени эвакуировали из-за угрозы обрушения крыши

Тюмень, 15 января. Жильцов одноэтажного дома, кровля которого просела по причине снега, эвакуировали сегодня в Тюмени. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы регионального Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Юсько.

По информации ведомства, сегодня утром 15 поступила информация о том, что по причине обильно выпавшего снега, а также из-за изношенности просела крыша одноэтажного деревянного дома, который расположен в Тюмени. Известно, что в доме шесть квартир. На место происшествия выдвинулись несколько десятков спасателей на специальных транспортных средствах.

Как сообщил Юсько, из дома были эвакуировали 13 человек, которые отправились к родственникам. Комиссии предстоит решить, что делать с домом, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в Ижевске из-за большого количества снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома.