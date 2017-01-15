ДНР заключит договоры с Абхазией и Приднестровьем в сфере образования

Донецк, 15 января. ДНР в лице своего Минобрнауки заключила договоры о сотрудничестве в сфере образования с Абхазией, Приднестровьем и Нагорным Карабахом. Об этом журналистам ДАН рассказала глава ведомства Лариса Полякова.

Министр отметила, что ведомство «фактически вплотную» работает с Абхазией, дело остается только за оформлением юридических формальностей.

«Конкретно когда мы заключим договора с этими странами, сказать не могу, потому что вопрос это не только нашей стороны», — отметила Полякова.

Кроме того, в у ДНР в сфере образования и науки сложились прочные связи с Россией и Южной Осетией.