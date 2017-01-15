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Власти назвали новую версию смертельного ДТП под Саратовом
Происшествия

Власти назвали новую версию смертельного ДТП под Саратовом

Сегодня 11:37
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Власти назвали новую версию смертельного ДТП под Саратовом

Саратов, 15 января. Установлена возможная причина кровавого ДТП в Саратовской области. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo влетел в микроавтобус с мигрантами, потому что заснул за рулем.

Предварительную версию страшного ДТП сообщил глава Петровского района Саратовской области  Денис Фадеев.»По предварительной оценке, возможно, водитель грузовика заснул за рулем. Точную причину установят следователи» – заявил Фадеев агентству РИА Новости

По факту автокатастрофы, унесшей жизни семи граждан Киргизии, ехавших в микроавтобусе Toyota, возбуждено уголовное дело. 

Как сообщала ранее НСН, 33-летний водитель грузовика Volvo  ехал из Пензы в Саратов, не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил минивэн, в котором находились 7 человек. После удара оба транспортных средства улетели в кювет.

Жертвами аварии стали водитель и пассажиры микроавтобуса. Водитель фуры задержан, уточняет «Газета.ру».

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Ярослава Замысловатова
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