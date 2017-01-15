Путина просят избавить Мексику от «грабежа и крыс»

15 Января 2017 11:26 32

Мехико, 15 января. Граждане Мексики просят президента Российской Федерации Владимира Путина навести порядок в латиноамериканской стране. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Инициатор петиции сообщает, что политическая ситуация в Мексике в настоящее время находится в ужаснейшем положении за всю историю. Согласно данным автора документа, ООН и Вашингтон абсолютно никак не влияют на ситуацию, просто ее игнорируя.

Помимо этого, сообщается, что Вашингтон с удовольствием пользуется мексиканскими ресурсами, но никто не намеревается остановить коррумпированных политиков Мексики, которые разворовали всю страну.