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Политика

Путина просят избавить Мексику от «грабежа и крыс»

15 Января 2017 11:26
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Путина просят избавить Мексику от «грабежа и крыс»

Мехико, 15 января. Граждане Мексики просят президента Российской Федерации Владимира Путина навести порядок в латиноамериканской стране. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Инициатор петиции сообщает, что политическая ситуация в Мексике в настоящее время находится в ужаснейшем положении за всю историю. Согласно данным автора документа, ООН и Вашингтон абсолютно никак не влияют на ситуацию, просто ее игнорируя.

Помимо этого, сообщается, что Вашингтон с удовольствием пользуется мексиканскими ресурсами, но никто не намеревается остановить коррумпированных политиков Мексики, которые разворовали всю страну.

«Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», — просит автор петиции.

Дана Балан

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