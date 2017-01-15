Ирак: три мощных взрыва за утро унесли жизни 21 человека

Багдад, 15 января. Три мощных взрыва прогремели на территории столицы Ирака и расположенного поблизости города Халис. Жертвами терактов стали по крайней мере 21 человек, еще несколько десятков человек получили ранения.

Первый взрыв прогремел на полицейском КПП в расположенном к северу от Багдада городе Эль-Халис. При взрыве погибли девять человек, среди которых мирные жители и сотрудники сил безопасности Ирака. Не менее 20 человек, которые находились поблизости от КПП в момент взрыва, получили ранения различной тяжести, передает агентство Alhul Bayt. Предположительно, взрыв организовал террорист-смертник.

Еще две бомбы взорвались в иракской столице: бомба, заложенная в автомобиле, взорвавшись, убила шесть человек и ранила еще 13. Третий взрыв произошел неподалеку от ресторана на улице Саадон, где также погибли шестеро и 13 были ранены.

На данный момент ни одна известная террористическая группировка не взяла на себя ответственность в связи с терактами. Власти предполагают, что организаторами взрывов могут быть террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», которая в связи с осадой Мосула начала кампанию террора на территории Ирака.