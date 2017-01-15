Ирак: смертник атаковал КПП под Эль-Халысом, погибли полицейские



Багдад, 15 января. Террорист-смертник совершил самоподрыв на полицейском контрольно-пропускном пункте (КПП) в Ираке. Жертвами атаки, по последним данным, стали три человека.

Трагедия произошла в субботу вечером на трассе Багдад - Киркук в провинции Дияла, сообщает ТАСС со ссылкой на иракские СМИ. КПП расположено севернее населенного пункта Эль-Халыс. Установлено, что смертник управлял заминированным автомобилем.

Среди погибших два полицейских. Еще шесть человек получили ранения, четверо из них – гражданские лица. После теракта движение на трассе перекрыли в обоих направлениях.

Как сообщала ранее Национальная служба новостей, мощный взрыв прогремел и в центральном районе Багдада Эль-Каррада. По данным полиции, взорвался заминированный террористами автомобиль. Погибли шесть человек, еще 12 получили ранения, уточняет «Газета.ру».