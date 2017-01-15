Соцсети посмеялись над Байденом, расплакавшимся перед Обамой

Вашингтон, 15 января. Заплакавший после награждения Президентской медалью свободы вице-президент США Джо Байден стал интернет-мемом. Об этом сообщает Mashable.

Видео церемонии награждения появилось в Сети. На кадрах видно, как Байден, расчувствовавшись после речи Обамы, плачет, достает платок, вытирает слезы, однако те снова появляются на его глазах. Стоп-кадр, на котором лицо Байдена запечатлено крупным планом в тот момент, когда Обама надевает на его шею медаль, быстро разлетелось по Сети и стало мемом. Пользователи гадают, что мог сказать Обама такого, что Байден заплакал.

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017

«Джо, у меня есть кое-что для тебя! — Это вафельный рожок? — Это Президентская медаль свободы. — (плачет)».

Некоторые провели параллели с популярными фильмами.

«Сила течет во мне, я един с силой. — Что? — Ничего».

«Я теперь один из Мстителей? — Конечно, Джо».