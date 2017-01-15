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ДНР в огне: киевские силовики обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой
Новороссия

ДНР в огне: киевские силовики обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой

Сегодня 11:14
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ДНР в огне: киевские силовики обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой

Донецк, 15 января. Военные Вооруженных сил Украины прошедшей ночью обстреляли из тяжелой артиллерии и танковых орудий контрольно-пропускной пункт «Майорск», который расположен под Горловкой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщил источник в силовых ведомствах республики.

Примерно в 00.00 (01.00 по московскому времени) украинские силовики начали огонь по КПП «Майорск» из танков, позже в ход пошла и тяжелая артиллерия, сообщил источник. По его данным, силовики вели огонь с позиций в районе оккупированных Киевом Майорска и Магдалиновки.

Известно, что пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет. 

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Как ранее сообщала Газета.Ru, глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Рады Надежды Савченко, если она соберется с визитом в столицу республики.

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Дана Балан
#днр #донбасс
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