ДНР в огне: киевские силовики обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой

Донецк, 15 января. Военные Вооруженных сил Украины прошедшей ночью обстреляли из тяжелой артиллерии и танковых орудий контрольно-пропускной пункт «Майорск», который расположен под Горловкой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщил источник в силовых ведомствах республики.

Примерно в 00.00 (01.00 по московскому времени) украинские силовики начали огонь по КПП «Майорск» из танков, позже в ход пошла и тяжелая артиллерия, сообщил источник. По его данным, силовики вели огонь с позиций в районе оккупированных Киевом Майорска и Магдалиновки.

Известно, что пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Как ранее сообщала Газета.Ru, глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Рады Надежды Савченко, если она соберется с визитом в столицу республики.