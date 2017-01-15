Донбасс: ВСУ выпустили несколько сотен мин и снарядов по городам ДНР

Донецк, 15 января. Киевские силовики в минувшую субботу выпустили свыше 200 артиллерийских и танковых снарядов, а также мины по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил в воскресенье источник в силовых ведомствах республики.

По данным источника, накануне вечером в разы увеличилось число населенных пунктов, которые попали под обстрел ВСУ. Всего же по городам и селам украинские силовики выпустили 202 мины, артиллерийских и танковых снарядов.

Помимо этого, Вооруженны силы Украины использовали вооружение БМП, гранатометы, а также стрелковое оружие.

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Как ранее сообщала Газета.Ru, трое украинских военных, которые пропали неделю назад, были обнаружены мертвыми вблизи населенного пункта Октябрь.