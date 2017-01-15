Мужчина разбился насмерть, упав с дивана в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 января. Обстоятельства гибели мужчины, скончавшегося при падении с дивана, выясняют петербургские следователи.

По данным источника в правоохранительных органах, трагедия произошла в минувшую субботу в квартире одного из жилых домов на улице Зайцева. Погибшему 46 лет.

Известно, что он пришел в гости к приятелю. Друзья распивали спиртные напитки. Устав отмечать старый Новый год, несчастный прилег на диван, но упал с него, получив смертельную травму головы.

Сейчас по факту трагедии ведется проверка, уточнил собеседник «Фонтанки».