Летевший в Пермь Boеing вернулся во «Внуково» из-за трещины в стекле

Москва, 15 января. Boеing-737-800, выполнявший рейс в Пермь 14 января, вернулся в московский аэропорт «Внуково» из-за трещины на стекле в кабине пилотов.

Уточняется, что во время полета растрескался внешний слой остекления форточки второго пилота; никаких повреждений двигателей или систем воздушного судна зафиксировано не было.

«По рекомендации авиакомпании КВС принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно», — уточняет телеканал РЕН ТВ.

Также известно, что специалисты не наложили ограничений на дальнейшую эксплуатацию судна.

Ранее сегодня «Газета.Ru» сообщала, что в «Домодедово» столкнулись самолет и погрузчик.