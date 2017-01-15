Пассажиров лайнера Oman Air эвакуировали в аэропорту Кувейта из-за бомбы

Эль-Кувейт, 15 января. Пассажирский самолет авиакомпании Oman Air был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Кувейта после поступившего сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Пассажиры авиалайнера были немедленно эвакуированы с борта самолета.

На борту авиалайнера, приземлившегося в столице Кувейта, находилось 188 человек. Все они были благополучно эвакуированы с помощью местных служб безопасности.

В настоящее время саперы продолжают осмотр салона самолета в поисках предполагаемой бомбы. Сотрудники службы безопасности аэропорта были приведены в максимальную готовность.