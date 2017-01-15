Самая компактная в мире ракета-носитель рухнула в Японское море

Токио, 15 января. Запуск самой маленькой ракеты-носителя SS-520 научные сотрудники Японии признали безуспешным — она рухнула в море. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Исследовав имеющиеся данные телеметрии, эксперты выяснили, что во второй ступени ракеты по какой-то причине не воспламенилось топливо. Затем ракета в течение небольшого промежутка времени продолжала путь по инерции, а следом рухнула в Японское море.

Напомним, SS-520-4 — самая миниатюрная ракета-носитель во всем мире. Ее высота не достигает и 10 метров, а вес составляет 2,6 тонны.

Как ранее сообщала Газета.Ru, ракета-носитель смогла вывести спутник TRICOM1 на орбиту.