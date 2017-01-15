ЧП перед взлетом: пассажирский Ан-148 врезался в погрузчик в «Домодедово»

Москва, 15 января. Пассажирский самолет Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в московском аэропорту «Домодедово». По данным источника в экстренных службах столицы, инцидент произошел накануне днем. Повреждения самолет получил перед вылетом из Москвы в Саратов.

К счастью, в результате ЧП воздушное судно получило повреждение подкрылка. Причиной столкновения стало нарушения схемы управления воздушным судном. «На рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок», — уточнил собеседник агентства «Интерфакс».

Пассажиров эвакуировали, а воздушное судно заменили.