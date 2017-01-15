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Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась
Сирия эксклюзив

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
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Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сирия, 15 января. В долине Вади-Барада убит координатор руководства Сирии в переговорах с террористами, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан. Масштабное наступление террористов ИГ (организация запрещена в России — прим. ред.) было остановлено сирийской армией в Дейр-эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Убийство генерала

Координатор сирийского правительства на переговорах в долине Вади-Барада, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан был подло убит террористами, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на свои источники в службе безопасности.

Сообщается, что представителя Сирийской арабской республики застрелил снайпер, когда отставной генерал в субботу вечером выходил вместе с ремонтной бригадой от источника Айн-аль-Фиджи.

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Необходимо отметить, что генерал был доверенным лицом Дамаска на переговорах с вооруженными формированиями в долине Вади-Барада, где занимался построением шаткого перемирия. В минувшую пятницу сирийская армия и бойцы ополчения в долине Барада освободили от террористов единственный источник пресной воды Айн-аль-Фиджи, питающий Дамаск.

В настоящее время инженеры САР занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры в районе источника воды. В субботу первый этап восстановительных работ был успешно завершен.

Неудачная атака ИГ в Дейр-эз-Зоре

Крупномасштабное наступление боевиков ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре захлебнулось благодаря умелым действиям правительственной армии Сирии. Во время атаки террористы потеряли более 70 человек убитыми.

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

В свою очередь радикальные исламисты заявляют, что во время «успешной» атаки им удалось уничтожить два самолёта, столько же танков, боевую машину пехоты и артиллерийскую установку правительственных сил, однако эта информация не соответствует действительности. За уничтожение семи десятков боевиков армия САР отдала жизни 19 сирийских солдат.

Кроме этого, во время наступательных действий боевики ИГИЛ вели минометный обстрел жилых кварталов города, в результате чего погибло двое гражданских и еще восемь человек получили серьёзные осколочные ранения.

Нарушение перемирия

За минувшие сутки боевики различных террористических организаций несколько раз нарушали режим перемирия в Алеппо и Латакии.

В российском центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии рассказали, что боевики произвели несколько минометных выстрелов по провинции Алеппо. Несмотря на то, что сирийская армия не открывала ответный огонь, атака прекратилась.

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Подобная ситуация сложилась и в Латакии, где боевики, используя самодельные минометы произвели четыре выстрела по позициям армии САР. После непродолжительного обстрела расчет террористов скрылся из квадрата, откуда наносились удары. Напомним, с 30 декабря в Сирийской Арабской республике действует режим прекращения огня.

комментарии
Алексей Громов
#ахмад гадбан
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