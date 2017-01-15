FAN-TV Лента новостей
Назван топ-3 раритетных авто на российском рынке
Экономика

Назван топ-3 раритетных авто на российском рынке

Сегодня 10:44
79

Назван топ-3 раритетных авто на российском рынке

Москва, 15 января. Российские СМИ огласили топ-3 раритетных автомобилей, которые можно приобрести в стране. Среди них — ЗИС 110, Buick и Rolls Royce. 

Самым дорогим из раритетных авто стал ЗИС 110 1950 года выпуска. Именно на этом автомобиле возили членов правительства страны. Машине довелось пройти рестайлинг, после которого она обрела шестилитровый двигатель мощностью 140 л.с. 

На втором месте расположился Buick Limited 1958 года выпуска, который оценивается в 19 млн 232 тыс. рублей. Мощность двигателя составляет порядка 279 л.с. 

На третьем месте — Rolls Royce 20/25 I 1994 года ценой около 13 млн рублей. 

Как ранее сообщала Газета.Ru, больше всего автомобилей в 216 году продал «АвтоВАЗ». 

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
127

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
144

Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 7:00
550

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
523

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
658
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Летевший в Пермь Boеing вернулся во «Внуково» из-за трещины в стекле

11:06

Пассажиров лайнера Oman Air эвакуировали в аэропорту Кувейта из-за бомбы

11:05

Донбасс: ВСУ выпустили несколько сотен мин и снарядов по городам ДНР

11:01

Мужчина разбился насмерть, упав с дивана в Петербурге

10:57

Самая компактная в мире ракета-носитель рухнула в Японское море

10:46

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

10:45

Назван топ-3 раритетных авто на российском рынке

10:44

ЧП перед взлетом: пассажирский Ан-148 врезался в погрузчик в «Домодедово»

10:43

Британские ученые выяснили, чем опасен «Тетрис» для половой жизни

10:40

Катастрофа под Саратовом: спасатели рассказали шокирующие подробности

10:30

Впавшего в кому в Таиланде российского режиссера эвакуировали в Москву

10:19

Любовь очень зла: москвичка расправилась с сожителем при помощи ремня

10:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Летевший в Пермь Boеing вернулся во «Внуково» из-за трещины в стекле
Читать
Закрыть