Назван топ-3 раритетных авто на российском рынке

Москва, 15 января. Российские СМИ огласили топ-3 раритетных автомобилей, которые можно приобрести в стране. Среди них — ЗИС 110, Buick и Rolls Royce.

Самым дорогим из раритетных авто стал ЗИС 110 1950 года выпуска. Именно на этом автомобиле возили членов правительства страны. Машине довелось пройти рестайлинг, после которого она обрела шестилитровый двигатель мощностью 140 л.с.

На втором месте расположился Buick Limited 1958 года выпуска, который оценивается в 19 млн 232 тыс. рублей. Мощность двигателя составляет порядка 279 л.с.

На третьем месте — Rolls Royce 20/25 I 1994 года ценой около 13 млн рублей.

Как ранее сообщала Газета.Ru, больше всего автомобилей в 216 году продал «АвтоВАЗ».