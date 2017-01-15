Британские ученые выяснили, чем опасен «Тетрис» для половой жизни

Лондон, 15 января. Самая обычная электронная игрушка «Тетрис» способна, по мнению исследователей из Великобритании, существенно изменить поведение человека: чрезмерно увлекающиеся игрой люди способны подолгу отказываться от пищи и даже теряют сексуальный аппетит.

Эксперимент был проведен на группах добровольцев, которых набрали среди студентов. Они должны были ежедневно подолгу играть в «Тетрис» и записывать свои мысли и чувства до и после сеансов игры. Как оказалось, количество людей, способных забыть обо всем на свете ради игры, довольно велико: не менее трети добровольцев отметили, что им хочется продолжать играть после завершения сеанса, а вот еда, питье и общение с противоположным полом отступали на второй план.

Что интересно, значительная часть из участвовавших в эксперименте студентов (21%) признались, что после сеанса игры в «Тетрис» им хотелось алкоголя.