Катастрофа под Саратовом: спасатели рассказали шокирующие подробности

Саратов, 15 января. Спасатели продолжают работы по извлечению тел семи жертв жуткого ДТП в Саратовской области. В ходе операции им пришлось задействовать гидравлическую технику, поскольку транспорт получил сильнейшие повреждения. Кроме того, работу сильно осложняют метель и ветер.

Подробности сообщил один из спасателей Сергей Дмитриев. «И самое главное, что спасателей повергло в шок: в автомобиле находились семеро человек, которые погибли на месте», – рассказал он в комментариях телеканалу «Звезда».

Как сообщала ранее «Газета.ру», трагедия произошла на трассе Саратов – Петровск в ночь на 15 января. Здесь столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Toyota. Жертвами автокатастрофы стали семь человек, все они находились в микроавтобусе. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Киргизии.

По факту смертельного ДТП ведется доследственная проверка.







