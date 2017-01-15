Впавшего в кому в Таиланде российского режиссера эвакуировали в Москву

Бангкок, 15 января. Российский режиссер Федор Кудряшов, получивший серьезную травму во время отдыха в Таиланде и впавший после этого в кому, доставлен из Бангкока в Москву.

Российские врачи специально прибыли в Таиланд, чтобы подготовить Кудряшова к перелету. На борту самолета был организован отсек интенсивной терапии. Перелет состоялся регулярным рейсом «Аэрофлота»; на борту рядом с режиссером находились медики и члены семьи. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Режиссер получил травму в курортной Паттайе 21 декабря — купавшегося мужчину сбил гидроцикл. Режиссеру провели несколько операций, его состояние улучшается, однако он по-прежнему в коме.