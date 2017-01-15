Убийственный IPhone: названа вероятная причина крушения А320 EgyptAir



Каир, 15 января. Следователи назвали причину крушения египетского лайнера А320, разбившегося в мае 2016 года в Средиземном море. Виной всему стал iPhone 6S одного из пилотов.

Именно злосчастный смартфон, лежавший на приборной панели в кабине пилотов, привел к сбою систем навигации судна. Следствие полагает, что из-за телефона произошел перегрев электронные устройства на литиевых батарейках, возникли автоматические сигналы о неполадках. Версия о теракте пока отвергли, поскольку никаких следов взрывчатки на обломках А320 Egypt Air найдено не было, пишет французская газета Parisien.

Как сообщала ранее «Газета.ру», египетский самолет разбился 19 мая по пути из Парижа в Каир. Перед крушением экипаж не смог выйти на связь. Перед падением на борту самолета возник пожар. Жертвами авиакатастрофы стали 66 человек.

