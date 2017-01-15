Любовь очень зла: москвичка расправилась с сожителем при помощи ремня

Москва, 15 января. Жительница Москвы призналась полиции в совершенном ей убийстве — проявив недюжинную силу, дама сумела задушить своего возлюбленного брючным ремнем. В полицию незадачливая убийца обратилась сама, подойдя к полицейским на улице.

«К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая сообщила, что она убила своего сожителя. В квартире со следами механической асфиксии обнаружено тело мужчины. Тело отправлено на судмедэкспертизу», — сообщили в ГУ МВД по Москве агентству Life.ru.

По предварительным данным, причиной убийства стала бытовая ссора между сожителями. На данный момент неизвестно, что именно заставило женщину прибегнуть к столь жестокому способу выяснения отношений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Между тем, сегодня ночью в Москва объявляли план «Перехват» в связи с розыском неизвестного мужчины, устроившего стрельбу на севере Москвы.