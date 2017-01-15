Мексиканцы приглашают Путина навести порядок в стране

15 Января 2017 10:10 51

Мехико, 15 января. Мексиканцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дела Мексики и решить проблемы, стоящие перед страной. Соответствующая петиция появилась на change.org.

Петиция озаглавлена как «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства». Авторы обращения отмечают, что политическая ситуация в Мексике — худшая «за всю историю». Страна погрязла в нищете и коррупции, США эксплуатируют соседнюю страну, выкачивая из нее ресурсы. Мексике «не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», отмечается в петиции.

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», — призывает автор обращения, под которым к настоящему моменту уже подписалось несколько тысяч человек.