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Политика

Мексиканцы приглашают Путина навести порядок в стране

15 Января 2017 10:10
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Мексиканцы приглашают Путина навести порядок в стране

Мехико, 15 января. Мексиканцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дела Мексики и решить проблемы, стоящие перед страной. Соответствующая петиция появилась на change.org. 

Петиция озаглавлена как «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства». Авторы обращения отмечают, что политическая ситуация в Мексике — худшая «за всю историю». Страна погрязла в нищете и коррупции, США эксплуатируют соседнюю страну, выкачивая из нее ресурсы. Мексике «не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», отмечается в петиции. 

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке»,  — призывает автор обращения, под которым к настоящему моменту уже подписалось несколько тысяч человек. 

Владимир Багров

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