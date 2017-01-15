Киев просит у лоббистов и Байдена ключ к сердцу Трампа

Киев, 15 января. До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа осталось всего несколько дней, а киевские власти до сих пор не нашли способ сблизиться с ним. С этой целью Киев, по некоторой информации, даже обратился к лоббистам. Кроме того, 16 января состоится визит вице-президента США Джо Байдена в Киев; Байден, вероятно, разъяснит Порошенко и Гройсману, как вести себя с новоиспеченным главой США.

Ранее издание FARA опубликовало документы, свидетельствующие о том, что команда Петра Порошенко обратилась для продвижения своих интересов в американскую компанию BGR Group, платя за ее услуги 50 тыс. долларов в месяц. У Порошенко эту информацию, впрочем, опровергают.

Так или иначе, команда Трампа пока не выходила на контакт с Киевом, и тот не знает, как себя вести. Вероятно, некоторую ясность внесет визит на Украину вице-президента США Джо Байдена, который разъяснит президенту Порошенко и премьеру Гройсману, как вести себя с Трампом.

«Думаю, это «лебединая песня»: Байден отвечал за Украину перед американским истеблишментом. И, наверное, хочет объяснить украинской власти, что он знает, и чего украинская власть может не знать», — сообщил RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Тем не менее, никто не знает, как будет вести себя Трамп.