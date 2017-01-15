FAN-TV Лента новостей
Киев просит у лоббистов и Байдена ключ к сердцу Трампа
Политика

Киев просит у лоббистов и Байдена ключ к сердцу Трампа

Сегодня 10:00
47

Киев просит у лоббистов и Байдена ключ к сердцу Трампа

Киев, 15 января. До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа осталось всего несколько дней, а киевские власти до сих пор не нашли способ сблизиться с ним. С этой целью Киев, по некоторой информации, даже обратился к лоббистам. Кроме того, 16 января состоится визит вице-президента США Джо Байдена в Киев; Байден, вероятно, разъяснит Порошенко и Гройсману, как вести себя с новоиспеченным главой США. 

Ранее издание FARA опубликовало документы, свидетельствующие о том, что команда Петра Порошенко обратилась для продвижения своих интересов в американскую компанию BGR Group, платя за ее услуги 50 тыс. долларов в месяц. У Порошенко эту информацию, впрочем, опровергают. 

Так или иначе, команда Трампа пока не выходила на контакт с Киевом, и тот не знает, как себя вести. Вероятно, некоторую ясность внесет визит на Украину вице-президента США Джо Байдена, который разъяснит президенту Порошенко и премьеру Гройсману, как вести себя с Трампом. 

«Думаю, это «лебединая песня»: Байден отвечал за Украину перед американским истеблишментом. И, наверное, хочет объяснить украинской власти, что он знает, и чего украинская власть может не знать», — сообщил RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Тем не менее, никто не знает, как будет вести себя Трамп.

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
60

Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 7:00
335

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
393

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
622

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
218
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

9:56

Германия и Сербия присоединятся к Украине для инспекции на территории России

9:48

Полиция Москвы разыскивает стрелка на BMW

9:42

ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков

9:25

Более 30 рейсов отменено в воскресенье утром в аэропортах Москвы

9:20

Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на Brit Awards

8:55

Военных США лично поприветствовали первые лица Польши

8:44

Желтая лихорадка унесла жизни почти 40 человек в Бразилии

8:35

Исландия назвала условия проведения встречи президентов РФ и США

8:31

Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя

8:18

День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

8:15

Ученые объяснили, почему психически больные люди выбирают друг друга

8:02
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода
Читать
Закрыть