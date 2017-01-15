ЛНР: обстрелом ВСУ убит житель Ирмино, повреждена ЛЭП в Калиново

Луганск, 15 января. Мирный житель поселка Ирмино на территории Луганской народной республики погиб после обстрела артиллерией ВСУ поселка Ирмино на территории народной республики. Соответствующее сообщение распространила Народная милиция ЛНР в своем Twitter.

«В 23.40 артиллерийский обстрел из 122 мм орудий с направления Попасная по Ирмино, 16 снарядов, — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой Народной милиции. — Населенный пункт Ирмино, частный жилой дом по улице Гайдара, в результате попадания снаряда ранен в руку мужчина 1989 года рождения, от полученных ран скончался в больнице».

Дом, в котором проживал мужчина, был разрушен при обстреле. В ходе обстрелов в ночь с 13 на 14 января были повреждены также жилой дом в поселке Калиново и трансформаторная подстанция в Первомайске.

Кроме того, минувшей ночью в поселке Калиново в ходе обстрела была повреждена линия электропередач. Народная милиция ЛНР заявила о целенаправленных обстрелах мирных жителей Калиново со стороны ВСУ.