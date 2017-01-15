Полиция Москвы разыскивает стрелка на BMW

Москва, 15 января. Полиция российской столицы ищет неизвестного, открывшего стрельбу в начале Петрозаводской улицы на севере Москвы. С места правонарушения мужчина скрылся на автомобиле BMW черного цвета.

«В районе дома 1 на ул. Петрозаводская неизвестный мужчина устроил стрельбу, после чего скрылся на автомобиле марки BMW», — сообщил источник в полиции агентству «Москва».

Для поиска и задержания правонарушителя объявлен план «Перехват». На данный момент нет подробных сведений об обстоятельствах стрельбы, и данных о пострадавших.