Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Новороссия, 15 января. Украинские военные девять раз за сутки открыли огонь по позициям луганских ополченцев, собака спасла хозяев от гибели при обстреле со стороны украинских войск в ЛНР, в ДНР возобновила работу фильтровальная станция
Украинские войска за минувшие сутки девять раз открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.
Под обстрелом ВСУ трижды оказался район села Калиновка, огонь велся с направления населенного пункта Луганское из 82 и 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.
С того же направления из 120 и 152-мм минометов были обстреляны окрестности сел Лозовое и Нижнее Лозовое.
Также под огнем в очередной раз оказался район села Калиново в окрестностях Ирмино, более 900 жителей которого ранее остались без света в результате повреждения снарядами линий электропередач. Обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 152 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, с направления села Крымское был дважды обстрелян из 82-мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки населенный пункт Смелое и его окрестности.
Проживающая в селе Калиново семья спаслась от гибели во время обстрела ВСУ благодаря бдительности... собаки.
Напомним, что данный населенный пункт, находящийся в окрестностях Ирмино, несколько раз за прошедшие сутки оказывался под огнем ВСУ, один мирный житель погиб, более 900 остались без света и тепла в результате повреждения линий электропередач.
Жительница села Ирина рассказала Луганскому информационному центру, что её мужа и сына спасла от ночного обстрела собака, которая, почувствовав опасность, начала рваться в дом и тянуть спящих хозяев в подвал.
Сам дом впоследствии пострадал от попадания снаряда, однако никто из укрывшихся в убежище жильцов не был ранен.
Ирина подтвердила, что ВСУ целенаправленно обстреливали село и в предыдущую ночь, несмотря на то, что в нем не располагается никаких военный объектох.
Другой местный житель сообщил, что убитый в результате обстрела в ночь с 13 на 14 января не был жителем села, а приехал навестить родителей.
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после более двух дней вынужденного простоя по причине обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Станция вернулась в рабочий режим вчера в 13.00, уже к вечеру питьевая вода поступила в дома жителей республики.
Станция вынужденно прекратила работу ночью с 11 на 12 января после того, как была обесточена в результате повреждения линии электропередачи снарядами ВСУ. Позже российская сторона добилась согласования «режима тишины» для устранения неполадок в районе станции в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.