Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Новороссия, 15 января. Украинские военные девять раз за сутки открыли огонь по позициям луганских ополченцев, собака спасла хозяев от гибели при обстреле со стороны украинских войск в ЛНР, в ДНР возобновила работу фильтровальная станция

ЛНР: ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины»

Украинские войска за минувшие сутки девять раз открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Под обстрелом ВСУ трижды оказался район села Калиновка, огонь велся с направления населенного пункта Луганское из 82 и 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.

С того же направления из 120 и 152-мм минометов были обстреляны окрестности сел Лозовое и Нижнее Лозовое.

Также под огнем в очередной раз оказался район села Калиново в окрестностях Ирмино, более 900 жителей которого ранее остались без света в результате повреждения снарядами линий электропередач. Обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 152 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, с направления села Крымское был дважды обстрелян из 82-мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки населенный пункт Смелое и его окрестности.

Собака спасла хозяев во время обстрела

Проживающая в селе Калиново семья спаслась от гибели во время обстрела ВСУ благодаря бдительности... собаки.

Напомним, что данный населенный пункт, находящийся в окрестностях Ирмино, несколько раз за прошедшие сутки оказывался под огнем ВСУ, один мирный житель погиб, более 900 остались без света и тепла в результате повреждения линий электропередач.

Жительница села Ирина рассказала Луганскому информационному центру, что её мужа и сына спасла от ночного обстрела собака, которая, почувствовав опасность, начала рваться в дом и тянуть спящих хозяев в подвал.

Сам дом впоследствии пострадал от попадания снаряда, однако никто из укрывшихся в убежище жильцов не был ранен.

Ирина подтвердила, что ВСУ целенаправленно обстреливали село и в предыдущую ночь, несмотря на то, что в нем не располагается никаких военный объектох.

Другой местный житель сообщил, что убитый в результате обстрела в ночь с 13 на 14 января не был жителем села, а приехал навестить родителей.

В Донецк вернулась питьевая вода

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после более двух дней вынужденного простоя по причине обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Станция вернулась в рабочий режим вчера в 13.00, уже к вечеру питьевая вода поступила в дома жителей республики.

Станция вынужденно прекратила работу ночью с 11 на 12 января после того, как была обесточена в результате повреждения линии электропередачи снарядами ВСУ. Позже российская сторона добилась согласования «режима тишины» для устранения неполадок в районе станции в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.