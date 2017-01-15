Германия и Сербия присоединятся к Украине для инспекции на территории России

Москва, 15 января. Российская сторона дала добро украинским специалистам на проведение масштабной проверки под Ростовом. Инспекция затронет некоторые воинские формирования и части. Помимо представителей Украины в инспекции примут участие эксперты из Германии и Сербии.

Специалисты из Германии проинспектируют 252-й мотострелковый полк, расположенный в городе Богучар Воронежской области. а сербские специалисты отправятся в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что российская сторона дала добро Украине на проведение инспекций на территории России. Только в Ростовской области украинские специалисты смогут проверить до 16 тыс. кв. километров. Проверка будет продолжаться с 16 по 19 января. Данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом от 2011 года. В нем указано, что любое государство-член ОБСЕ имеет право на проведение инспекций на территории другого такого государства.