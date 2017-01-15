ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков

Луганск, 15 января. Позиции Народной милиции Луганской народной республики за минувшие сутки оказались под огнем киевских силовиков девять раз. О нарушении условий перемирия сообщили в оборонном ведомстве Луганска.

В ходе обстрелов использовались артиллерийские орудия калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые автоматические гранатометы АГС и станковые противотанковые гранатометы СПГ. Кроме того, в ходе обстрела поселка Смелое украинские войска применили вооружение БМП и зенитную установку.

Под обстрелом в течение ночи оказались села Луганское, Лозовое и Нижнее Лозовое, Калиново и Смелое. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, вчера власти ЛНР заявили о 29 обстрелах позиций Народной милиции и населенных пунктов народной республики, проведенных армией Украины в течение недели.