FAN-TV Лента новостей
ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков
Новороссия

ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков

Сегодня 9:25
74

ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков

Луганск, 15 января. Позиции Народной милиции Луганской народной республики за минувшие сутки оказались под огнем киевских силовиков девять раз. О нарушении условий перемирия сообщили в оборонном ведомстве Луганска.

В ходе обстрелов использовались артиллерийские орудия калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые автоматические гранатометы АГС и станковые противотанковые гранатометы СПГ. Кроме того, в ходе обстрела поселка Смелое украинские войска применили вооружение БМП и зенитную установку.

Под обстрелом в течение ночи оказались села Луганское, Лозовое и Нижнее Лозовое, Калиново и Смелое. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, вчера власти ЛНР заявили о 29 обстрелах позиций Народной милиции и населенных пунктов народной республики, проведенных армией Украины в течение недели.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
60

Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 7:00
335

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
393

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
622

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
218
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

9:56

Германия и Сербия присоединятся к Украине для инспекции на территории России

9:48

Полиция Москвы разыскивает стрелка на BMW

9:42

ЛНР девять раз оказалась под обстрелом киевских силовиков

9:25

Более 30 рейсов отменено в воскресенье утром в аэропортах Москвы

9:20

Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на Brit Awards

8:55

Военных США лично поприветствовали первые лица Польши

8:44

Желтая лихорадка унесла жизни почти 40 человек в Бразилии

8:35

Исландия назвала условия проведения встречи президентов РФ и США

8:31

Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя

8:18

День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

8:15

Ученые объяснили, почему психически больные люди выбирают друг друга

8:02
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода
Читать
Закрыть