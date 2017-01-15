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Более 30 рейсов отменено в воскресенье утром в аэропортах Москвы
Происшествия

Более 30 рейсов отменено в воскресенье утром в аэропортах Москвы

Сегодня 9:20
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Более 30 рейсов отменено в воскресенье утром в аэропортах Москвы

Москва, 15 января. Более десятка рейсов задержано и почти 40 отменено в аэропортах Москвы утром воскресенья. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».  

В общей сложности в воздушных гаванях столицы задержано 12 рейсов и отменено 36. Наибольшее количество отмененных рейсов — в «Шереметьево»: там отменено 30 рейсов, еще три отправятся позже положенного срока. В «Домодедово» задержано девять рейсов, еще шесть вовсе отменены. Информации о рейсах из «Внуково» и «Жуковского» нет. 

Напомним, в Москве не первый день бушует непогода: на улице метель, мокрый снег и сильный ветер. Метеорологи советуют не ждать улучшения погодных условий в ближайшее время. 

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Владимир Багров
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