Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на Brit Awards

Лондон, 15 января. Два музыканта, умершие в прошлом году — Дэвид Боуи и Леонард Коэн, посмертно были номинированы на получение престижной музыкальной премии Brit Awards.

Как пишут британские таблоиды, Коэн номинирован в категории «Лучший международный исполнитель», а Боуи — сразу в двух номинациях: «Лучший британский исполнитель» и «Лучший британский альбом».

Напомним, что Дэвид Боуи скончался в феврале 2016-го, а Леонарда Коэна не стало в ноябре прошлого года. Добавив, что церемония вручения Brit Awards состоится в Лондоне 22 февраля 2017 года.

К слову, организаторы не исключают, что в ходе церемонии будут проведены выступления в честь почивших артистов.



