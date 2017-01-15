Военных США лично поприветствовали первые лица Польши

Жагань (Польша), 15 января. Высказать личное приветствие американским военным в Жагань приехала премьер-министр Польши и другие официальные лица. Об этом информирует Associated Press.

По словам госпожи Беаты Шидло, начало дислоцирования в Польше американской бронетанковой бригады — «важный день для страны и Европы». Министр обороны Антоний Мацеревич пошел еще дальше, сказав, что в «Варшаве ждали солдат из США очень долго, и практически потеряли надежду».

Напомним, что бригада американских сил в Жагани насчитывает 3,5 военнослужащих, здесь же будет базироваться штаб-квартира. Кроме того, солдаты из США также будут находиться в Литве, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии.

