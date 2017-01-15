up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Исландия назвала условия проведения встречи президентов РФ и США

15 Января 2017 08:31
45Просмотры

Исландия назвала условия проведения встречи президентов РФ и США

Рейкьявик, 15 января. В случае поступления соответствующего запроса в министерстве иностранных дел Исландии готовы организовать возможную рабочую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы воспримем это позитивно и сделаем нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией», — цитирует слова главы исландского МИД интернет-газета «Вести». По словам Гудлаугура Тор Тордарсона, работа по подготовки встречи начнется сразу после того, как поступит официальный запрос.

Напомним, что о желании Трампа встретиться в Исландии с Путиным написали американские СМИ. Однако позже информацию об этом опровергли в штабе избранного президента США.
 

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС