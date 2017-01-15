Желтая лихорадка унесла жизни почти 40 человек в Бразилии

Бразилиа, 15 января. В бразильском штате Минас-Жерайс зафиксирована вспышка желтой лихорадки, от этой болезни скончались уже 38 человек. Медики устанавливают причины их смерти.

В данном бразильском штате уже выявлены 133 возможных случая заболевания. Губернатор Фернанду Пиментал объявил на территории Минас-Жерайса чрезвычайную ситуацию.

Случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Сложнее всего дела обстоят в городе Ладаинья, где зарегистрированы 12 подозрительных смертей. Предполагается, что больны лихорадкой еще 29 человек.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Возбудитель желтой лихорадки переносят комары.