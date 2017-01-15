FAN-TV Лента новостей
День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации
Весь мир

День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

Сегодня 8:15
58

День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

Нью-Йорк, 15 января. До дня инаугурации осталось столько-то дней: Дональд Трамп в Facebook запустил обратный отсчет до дня вступления в должность президента Соединенных Штатов.

Примечательно, но каждый пост с «цифрой дня» сопровождается предвыборным лозунгом Трампа о том, что пора снова делать Америку великой — #MAGA (Make America Great Again).

6 DAYS! #MAGA

Dikirim oleh Donald J. Trump pada 14 Januari 2017

Первый пост, с цифрой «7» набрал в социальной сети более 234 тысяч лайков, почти 24 тысячи перепостов и порядка 12 тысяч комментариев. Второй пост, с цифрой «6» за четыре часа лайкнули 130 тысяч пользователей, а более 12 тысяч — сделали перепост.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа произойдет ровно в полдень по местному времени 20 января в Вашингтоне.

комментарии
Алексей Громов
#дональд трамп #сша
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 7:00
151

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
249

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
572

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
204

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Вчера 20:17
1477
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя

8:18

День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

8:15

Ученые объяснили, почему психически больные люди выбирают друг друга

8:02

Месть Трампа: СМИ не хотят пускать в Белый дом

8:01

Опасные испарения вейпов предложили взять под контроль

7:55

Дутерте не исключил введение военного положения на Филиппинах

7:47

Украинские инспекторы лично будут искать российскую военную деятельность под Ростовом

7:38

Компартия Китая отправит в отставку десятки генералов

7:36

Народ против Трампа: в США началась неделя протестов против инаугурации

7:36

Стало известно, почему жители Финляндии массово пересаживаются на гибридные автомобили

7:21

СК РФ начал проверку по факту смертельного ДТП в Саратовской области

7:21

Авария на котельной оставила без тепла десятки домов в Приморье

7:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя
Читать
Закрыть