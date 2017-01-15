День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

Нью-Йорк, 15 января. До дня инаугурации осталось столько-то дней: Дональд Трамп в Facebook запустил обратный отсчет до дня вступления в должность президента Соединенных Штатов.

Примечательно, но каждый пост с «цифрой дня» сопровождается предвыборным лозунгом Трампа о том, что пора снова делать Америку великой — #MAGA (Make America Great Again).

Первый пост, с цифрой «7» набрал в социальной сети более 234 тысяч лайков, почти 24 тысячи перепостов и порядка 12 тысяч комментариев. Второй пост, с цифрой «6» за четыре часа лайкнули 130 тысяч пользователей, а более 12 тысяч — сделали перепост.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа произойдет ровно в полдень по местному времени 20 января в Вашингтоне.