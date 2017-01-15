Месть Трампа: СМИ не хотят пускать в Белый дом

Нью-Йорк, 15 января. Представителей СМИ не хотят видеть в Белом доме во время президентства Дональда Трампа — по крайней мере, на регулярных брифингах. В переходном штабе избранного президентства подыскивают новое место для общения с прессой.

Как пишет ТАСС, новым местом рандеву пресс-службы Трампа и представителей четвертой власти могут стать конференц-центр на площади Лафайетт или здание, расположенное около резиденции американского президента.

Подобным шагом республиканец хочет «наказать» СМИ за чрезмерно негативное освещение деятельности Трампа. В любом случае, вопрос пока находится на рассмотрение. «Решение на этот счет не принято», — заявили в штабе избранного президента.



