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Месть Трампа: СМИ не хотят пускать в Белый дом
Весь мир

Месть Трампа: СМИ не хотят пускать в Белый дом

Сегодня 8:01
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Месть Трампа: СМИ не хотят пускать в Белый дом

Нью-Йорк, 15 января. Представителей СМИ не хотят видеть в Белом доме во время президентства Дональда Трампа — по крайней мере, на регулярных брифингах. В переходном штабе избранного президентства подыскивают новое место для общения с прессой.

Как пишет ТАСС, новым местом рандеву пресс-службы Трампа и представителей четвертой власти могут стать конференц-центр на площади Лафайетт или здание, расположенное около резиденции американского президента.

Подобным шагом республиканец хочет «наказать» СМИ за чрезмерно негативное освещение деятельности Трампа. В любом случае, вопрос пока находится на рассмотрение. «Решение на этот счет не принято», — заявили в штабе избранного президента.


 

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Алексей Громов
#дональд трамп #сша
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