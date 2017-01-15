Опасные испарения вейпов предложили взять под контроль

Москва, 15 января. Роспотребнадзор заявил о вредности электронных сигарет (вейпов) и призвал закрепить их регулирование на законодательном уровне. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета «Известия».

В Роспотребнадзоре уверены, что доставляемый в организм человека вместе с парами специальных растворов никотин отличается чрезвычайной токсичностью. Он оказывает действие, схожее с действием нейротоксина, может вызывать паралич нервной системы, проблемы с дыханием, нарушение работы сердца и даже смерть человека. Также Роспотребнадзор предупреждает, что вместе с никотином с парами вейпов в организм могут попадать другие токсичные вещества.