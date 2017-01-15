Дутерте не исключил введение военного положения на Филиппинах

Манила, 15 января. На Филиппинах может быть введено военное положение в случае ухудшения дел по борьбе с наркомафией. Об этом заявил глава государства Родриго Дутерте.

«Если я захочу, если это превратится во что-то действительно серьезное и распространенное, то я объявлю военное положение», — цитирует слова экспрессивного политика «Газета.ru».

При этом филиппинский президент добавил, что никто и ничто не остановит его в деле борьбы с наркотиками. «Я обещал оберегать граждан Филиппин», — отметил Родриго Дутерте.

Примечательно, но месяц назад лидер страны делал абсолютно другие заявления, называя вздором вероятность введение военного положение в государстве.

