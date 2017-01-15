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Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя
Происшествия

Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя

Сегодня 8:18
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Вертолет Ми-8 экстренно сел в ЯНАО из-за отказа двигателя

Екатеринбург, 15 января. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), причиной экстренной посадки стал отказ техники. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Вертолет Ми-8, на борту которого были более 20 человек, совершил вынужденную посадку в Надымском районе ЯНАО. Пострадавших нет», — проинформировал источник, ТАСС.

На борту воздушного судна были сотрудники предприятия топливно-энергетического комплекса. Информация об отказе одного из двигателей заставила совершить посадку.

Информацию о посадке Ми-8 подтвердили в МЧС по ЯНАО. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 13 января.

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Таисия Григорьева
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