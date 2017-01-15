Ученые объяснили, почему психически больные люди выбирают друг друга

Стокгольм, 15 января. Ученые из Каролинского института в Стокгольме заметили, что семей, где оба супруга страдают шизофренией в семь раз больше, чем семей, где недугом страдает лишь один из супругов.

Ученых заинтересовало, почему психически больные люди предпочитают заводить семью с тем, у кого тоже присутствуют психические расстройства.

Специалисты выяснили, что вероятность отношений между женщиной с аутизмом и мужчины с аналогичным диагнозом в 11 раз больше, чем с другим партнером. Выяснилось, что мужчины с синдромом гиперактивности в девять раз чаще сходятся с женщинами, страдающими социофобией. Ученые заключили, что больные одинаковым недугом лучше друг друга понимают и чувствуют, но это повышает риск возникновения проблем с психикой у детей этих пар.