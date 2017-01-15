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Компартия Китая отправит в отставку десятки генералов
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Компартия Китая отправит в отставку десятки генералов

Сегодня 7:36
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Компартия Китая отправит в отставку десятки генералов

Пекин, 15 января. Десятки генералов уйдут в отставку в рамках масштабной перестановки внутри Коммунистической партии КНР. Об этом сообщает «Газета.ru».

По данным издания постов лишатся около 50-и генералов. Из них 18 военных имеют высокие чины в руководящих кругах КНР. Ожидается, что о многочисленных отставках генералов будет объявлено на 19-м съезде Коммунистической партии Китая.

В качестве причин массовой отставки высших командных чинов называют обновление. По данным издания, большинство отправляемых на заслуженный отдых генералов скоро вступят в пенсионный возраст, и их отставка призвана освободить место для нового поколения.

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Алексей Громов
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