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Народ против Трампа: в США началась неделя протестов против инаугурации
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Народ против Трампа: в США началась неделя протестов против инаугурации

Сегодня 7:36
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Народ против Трампа: в США началась неделя протестов против инаугурации

Вашингтон, 15 января. В США менее чем за неделю до вступления в должность нового президента, начались протесты против инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступают против начала работы 45-го президента Соединенных Штатов активисты движения за гражданские права, которые призывают всех бороться за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare.

Как отмечается, несмотря на скверную погоду, на митинг к мемориалу Мартина Лютера Кинга пришли порядка двух тысяч человек. «Мы маршируем под проливным дождем, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что понадобится больше чем одни выборы, чтобы поменять то, за что мы боролись, то чего мы добились», — сказал лидер движения Альфред Шарптон.

Добавим, что организаторы обещали проводить митинги против Трампа не только в течение оставшихся до инаугурации дней, но и на протяжении всего срока нахождения у власти 45-го президента США.
 

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Алексей Громов
#дональд трамп #сша
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