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Политика

Украинские инспекторы лично будут искать российскую военную деятельность под Ростовом

15 Января 2017 07:38
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Украинские инспекторы лично будут искать российскую военную деятельность под Ростовом

Москва, 15 января. Украинские военные специалисты получили разрешение России на инспекцию района площадью около 16 тысяч квадратных километров в Ростовской области. Украинские инспекторы будут искать «военную деятельность» России, подлежащую предварительному уведомлению согласно Венскому документу 2011 года.

Ранее Газета.Ru сообщала, что данная проверка пройдет с 16 по 19 января. Более того, Минобороны РФ сообщает, что такие проверки проведут специалисты из Германии и Сербии в Воронежской и Московской областях.

Согласно Венскому документу 2011 года, страны-участницы ОБСЕ могут проводить проверки на территории другой страны-участницы и приглашать для проверок других участников договора.

Таисия Григорьева

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