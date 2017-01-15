СК РФ начал проверку по факту смертельного ДТП в Саратовской области

Саратов, 15 января. Специалисты следственного управления СК России по Саратовской области начали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни семерых людей.

Следователи местного СУ СК выехали на место происшествия, чтобы установить точные причины аварии, а также степень вины всех участников ДТП. Уточняется, что по результатам проверки будет принято то или иное процессуальное решение.

Напомним, что в результате страшной аварии в Саратовской области погибли семь человек — граждан Киргизии и Узбекистана. Погибшие ехали в минивэне Toyota, когда на их пути возник грузовик Volvo, выехавший на «встречку».