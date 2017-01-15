Авария на котельной оставила без тепла десятки домов в Приморье

Владивосток, 15 января. Из-за аварии в котельной нарушено теплоснабжение 44-х домов и социальных объектов в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Причиной аварии могло стать некачественное топливо, в котором обнаружилось большое содержание посторонних примесей.

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», — сообщил вице-губернатор приморского края Евгенинй Вишняков.

Отмечается, что в поселке ведутся ремонтные работы. Однако их выполнение осложняется тем, что, работать приходится в условиях низких температур и при работающей котельной. Тем не менее, власти рассчитывают восстановить теплоснабжение поселка в полном объеме в течение дня.