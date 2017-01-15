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Похищенная 18 лет назад американка разрыдалась, прощаясь со своей похитительницей
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Похищенная 18 лет назад американка разрыдалась, прощаясь со своей похитительницей

Сегодня 7:08
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Похищенная 18 лет назад американка разрыдалась, прощаясь со своей похитительницей

Южная Каролина, 15 января. 18-летняя американка Камиа Мобли, которую похитили из роддома в 1998 году, разрыдалась в момент прощания со своей похитительницей. Об этом сообщает РЕН.

Судя по всему, отношения в семье были очень хорошими, иначе ничем другим эмоции девушки назвать нельзя. Камиа, прощаясь со своей похитительницей, которая стала приемной матерью, разрыдалась, нисколько не стесняясь присутствовавших биологических родственников.

Напомним, что поиски пропавшей в 1998 году девочки велись на протяжении 18 лет. Как рассказали в местной полиции, Камиу похитила Глория Уильямс, которая прокралась в роддом под видом санитарки.
 

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Алексей Громов
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