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Принц Уильям планирует уйти из экстренной медицинской службы
Общество

Принц Уильям планирует уйти из экстренной медицинской службы

Сегодня 6:58
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Принц Уильям планирует уйти из экстренной медицинской службы

Лондон, 15 января. Принц Уильям планирует завершить карьеру пилота спецвертолета экстренной медицинской службы в Восточной Англии и перебраться в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Об этом сообщает газета Sunday Times.

По данным издания, принц Уильям может оставить работу в медицинской службе уже к лету 2017 года. После этого он планирует перебраться в Лондон и посвятить все свое время делам королевской семьи Великобритании. В Кенсингтонский дворец семья принца может перебраться к сентябрю, когда сыну Уильяма принцу Джону придет время пойти в школу.

Напомним, принц Уильям проходил службу в королевских ВВС в качестве пилота поисково-спасательного вертолета. С 2015 года он перешел на должность второго пилота экстренной медицинской службы в Восточной Англии.

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Алексей Громов
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