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Стало известно, почему жители Финляндии массово пересаживаются на гибридные автомобили
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Стало известно, почему жители Финляндии массово пересаживаются на гибридные автомобили

Сегодня 7:21
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Стало известно, почему жители Финляндии массово пересаживаются на гибридные автомобили

Хельсинки, 15 января. Жители Финляндии массово переходят на гибридные автомобили. Более чем полторы тысячи автомобилей с альтернативным двигателем зарегистрировано в стране в 2016 году. То есть, на 75% больше, чем в 2015 году.

Гибриды в Финляндии стали пользоваться популярностью, электромашины отходят на второй план.

В конце 2016 года в Финляндии была опубликована новая стратегия, направленная на защиту климата и энергетики. Согласно документу, уже через 13 лет в Финляндии на дорогах будет 250 тысяч электромобилей, а на природном газе – 50 тысяч машин.

Чтобы мотивировать граждан на перемены, приняли правило, что первые 25 тысяч покупателей получат четыре тысячи евро. Исходя из этого, примерно 100 миллионов евро власти пустят на выполнения указанной цели.

Ранее Газета.Ru сообщила, что Финляндия и Россия увеличили число авиарейсов.

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Таисия Григорьева
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