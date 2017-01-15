Погибшие в ДТП под Саратовом были гражданами Киргизии и Узбекистана

15 Января 2017 06:53 57

Саратов, 15 января. Семеро погибших в страшной аварии в Саратовской области были гражданами Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщает ИА «Регион 64».

По данным агентства, среди погибших — пять мужчин и две женщины. К ликвидации последствий ДТП были привлечены спасатели, которые с помощью гидравлических инструментов вызволяли тела из металлоконструкций. Также сообщается, что предполагаемый виновник аварии не пострадал, с ним проводят следственные действия сотрудники МВД.

Напомним, что жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:30 в ночь на воскресенье. На 550 км автотрассы Нижний Новгород — Саратов столкнулись грузовик Volvo и минивэн Toyota.